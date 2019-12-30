Назначен вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

Нур-Султан. 30 декабря. КазТАГ – Назначен вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, сообщает пресс-служба правительства.

«Постановлением правительства Республики Казахстан Батыркожа Азамат Байкуанышулы назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан», — говорится в сообщении в понедельник.

Батыркожа с февраля 2019 года занимал пост председателя правления АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», до этого с 2018 по 2019 годы был президентом АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», а еще раньше – с 2015 по 2017 годы возглавлял департамент технологического и инновационного развития министерства индустрии и развития Казахстана.