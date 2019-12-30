Нур-Султан. 30 декабря. КазТАГ – Назначен вице-министр образования и науки Казахстана, сообщает пресс-служба правительства.

«Постановлением правительства Республики Казахстан Дауленов Мирас Мухтарович назначен на должность вице-министра образования и науки Республики Казахстан», — говорится в сообщении в понедельник.

Дауленов с 2018 года по настоящее время возглавлял Академию правовых и экономических исследований имени С. Зиманова университета КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева, до этого с 2015 по 2018 годы был директором Академии фундаментальных и прикладных исследований имени С. Зиманова университета КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева, а еще раньше – с 2012 года был заведующим кафедрой международного права и международных отношений АО «Казахский Гуманитарно-Юридический университет».