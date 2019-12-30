Нур-Султан. 30 декабря. КазТАГ — В международном аэропорту Нур-Султана назначен новый руководитель, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

« Председателем правления международного аэропорта Нурсултан Назарбаев назначен Габит Тажимуратов», — говорится в сообщении в понедельник.

Тажимуратов до нового назначения – с 2019 года занимал должность заместителя председателя правления международного аэропорта Нурсултан Назарбаев по инфраструктурному обеспечению.

Напомним, правление аэропорта ранее – с декабря 2017 года возглавлял Адимолда Радильбек.