Ряд законов подписал Токаев

Нур-Султан. 30 декабря. КазТАГ — Ряд законов подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности». Закон направлен на реализацию поручений главы государства об усилении ответственности за изнасилование, браконьерство, скотокрадство, распространение наркотиков, посягательства на жизнь инспектора по охране растительного и животного мира, егерской службы, вождение в нетрезвом виде, а также ряд иных опасных правонарушений. Также в законе предусмотрены нормы, направленные на создание правовых условий для функционирования организаций по оказанию содействия в усыновлении, отмену обязательной регистрации иностранцев и дальнейшее совершенствование уголовного и уголовно-процессуального законодательства по итогам мониторинга практики его применения», — говорится в сообщении в понедельник.

Также главой государства подписан Законы Республики Казахстан «О статусе педагога», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам статуса педагога, снижения нагрузки на ученика и учителя», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам железнодорожного транспорта», «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования, газа и газоснабжения».