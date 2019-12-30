Нур-Султан. 30 декабря. КазТАГ – Завершено строительство газопровода «Сарыарка», сообщает пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

«27 декабря 2019 года завершено строительство и введен в эксплуатацию магистральный газопровод «Сарыарка». Газопровод «Сарыарка», берущий начало с Кызылординской области, позволит обеспечить отечественным голубым топливом столицу, центральные и северные регионы страны», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как уточнили в пресс-службе минэнерго корреспонденту агентства, газомагистраль полностью подведена до столицы, теперь местные власти должны обеспечить создание распределительных сетей внутри Нур-Султана.

«Жители городов Нур-Султана, Караганды, Темиртау, Жезказган и порядка 2,7 млн человек из близлежащих 171 населенных пунктов вдоль трассы газопровода получат доступ к природному газу», — добавили в министерстве.

В ведомстве ожидают, что «реализация проекта принесет мультипликативный эффект, даст толчок развитию малого и среднего бизнеса, составляющий основу процветания экономики для регионов вдоль трассы магистрального газопровода, а также нашей столицы».

«Использование природного газа в качестве топлива позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, создаст более комфортные условия для проживания населения и в целом будет способствовать улучшению экологической ситуации, что является основной задачей правительства. В целом приход природного газа в центральные и северные регионы страны является значимым историческим событием для страны», — заключили в минэнерго.

Напомним, старт строительству газопровода «Сарыарка» 11 декабря 2018 года дал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Общая стоимость строительства проекта составляет – Т267,3 млрд. Из указанной суммы Т80,3 млрд предоставляются акционерами путем вклада в уставный капитал: АО «Самрук-Казына» (Т40,15 млрд) и АО «НУХ «Байтерек» (Т40,15 млрд), Т85 млрд привлекаются путем размещения облигаций инвесторам в лице АО «ЕНПФ» и Т102 млрд привлекаются путем размещения облигаций инвесторам в лице консорциума АО «Банк Развития Казахстана» (Т51 млрд) и Евразийский Банк Развития (Т51 млрд).

С реализацией проекта власти ожидают улучшения экологической обстановки в регионах вдоль трассы магистрального газопровода «Сарыарка» (Жезказган, Караганда, Темиртау, Астана) путем замещения угля. По предварительным прогнозам, к 2030 году уровень выбросов в атмосферу загрязняющих веществ уменьшится на 60-70 тыс. тонн в год.

Власти Нур-Султана ожидают, что столичные жители смогут перейти на газ осенью 2020 года.