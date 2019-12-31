Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 31 декабря. КазТАГ – Курс доллара США во вторник относительно данных за понедельник повысился в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т382,4, а продажи – Т385,3.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т382,2, а продают по Т384,3.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т382,6, а продажи – Т384.

Официальный курс доллара США, установленный на вторник Национальным банком Казахстана, составляет Т381,18.

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