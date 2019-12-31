Осадки ожидаются во вторник на большей части территории Казахстана, на севере – снег, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем ожидаются осадки, на севере – снег. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура днем -13-15, ночью -20-22.

В Алматы облачно, временами осадки (дождь, мокрый снег). Ветер 2-7 м/с. Температура днем +2+4, ночью 0-2.

В Шымкенте переменная облачность, ночью и утром осадки (преимущественно дождь). Временами туман. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура днем +5+7, ночью -1+1.

В Восточно-Казахстанской области ожидается снег, местами ожидаются туман, метель, на дорогах гололедица, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Туркестанской области местами ожидаются осадки, туман, гололед. Днем +3+8, ночью -3+2.

В Кызылординской области местами ожидаются небольшой дождь со снегом, туман, гололед. Днем -2+3, ночью -2-7.

В Мангистауской области местами ожидаются небольшие осадки, туман, гололед. Днем +3+8, ночью -2+3.

В Акмолинской области местами ожидаются небольшой снег, туман, днем – метель, усиление ветра 15-20 м/с. Днем -12-17, ночью -18-23.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются небольшой дождь со снегом, туман, днем – метель, усиление ветра 15-20 м/с, днем местами – гололед. Днем -2-7, ночью -7-12.

В Жамбылской области местами ожидаются осадки, туман, голелед, днем местами – усиление ветра 15-20 м/с. Днем +3+8, ночью 0-5.

В Атырауской области днем местами ожидается небольшой снег, ночью – без осадков, местами ожидаются туман, голелед, днем местами – усиление ветра 15-20 м/с. Днем 0-5, ночью -3-8.

В Актюбинской области днем местами ожидается небольшой снег, ночью местами – снег, местами ожидаются туман, голелед, днем местами – усиление ветра 15-20 м/с. Днем -2-7, ночью -5-10.

В Алматинской области днем местами, ночью по всему региону ожидаются осадки, местами ожидаются туман, гололед, ночью в отдельном районе ожидается усиление ветра 18-23 м/с. Днем 0+5, ночью -4+1.

В Северо-Казахстанской области днем местами ожидается небольшой снег, ночью местами – снег, местами ожидаются метель, днем – усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Днем -11-16, ночью -19-24.

В Карагадинской области днем по всему региону, ночью местами ожидается снег, местами ожидаются метель, днем – усиление ветра 15-20 м/с, местами – туман, гололед. Днем -7-12, ночью -11-16 (на юге -6).

В Костанайской области днем местами ожидается небольшой снег, ночью местами – снег, местами ожидаются метель, днем – усиление ветра 15-20 м/с. Днем -10-15, ночью -17-22.

В Павлодарской области местами ожидается небольшой снег. Днем -11-16, ночью -18-23.

«В ближайшие сутки на горных реках республики будет наблюдаться колебание уровня воды, на реке Сырдарья – ГП Жосалы ожидается дальнейший подъем уровня воды», — предупредили синоптики.