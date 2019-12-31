Как казахстанцы отдохнут в праздники в 2020 году

Нур-Султан. 31 декабря. КазТАГ – Казахстанцев в 2020 году помимо обычных выходных ожидают 23 дня отдыха в праздники, передает корреспондент агентства.

Согласно календарю праздников Республики Казахстана на 2020 год, представленному на портале открытого правительства eGov, в январе праздничными выходными считаются первые дни Нового года – 1-2 января, но с учетом того, что воскресный выходной перенесен на 3 января, казахстанцы, начиная со среды, отдохнут четыре дня подряд – с 1 по 4 января. Кроме того, выходным днем будет и вторник 7 января, на который приходится православное Рождество.

Так как Международный женский день приходится в 2020 году на воскресенье, воскресный выходной переносится на понедельник, а первые два дня Наурыз мейрамы, который празднуется три дня (21, 22 и 23 марта) также попадают субботу и воскресенье, также осуществляется перенос обычных выходных на вторник и среду (24 и 25 марта). Соответственно, в марте казахстанцы, с учетом обычных выходных, отдохнут 14 дней.

В мае кроме праздника Дня единства народа Казахстана (1 мая) сразу четыре дня подряд отдыха ожидаются в связи с празднованием Дня защитника Отечества (7 мая) и Дня Победы (9 мая), который в 2020 году приходится на субботу – в связи с этим также ожидается перенос выходного дня – соответственно, казахстанцы отдохнут в период с 7 по 10 мая включительно.

В июле ожидается два праздничных выходных дня – это День столицы 6 июля и первый день празднования Курбан Айта – в 2020 году он приходится на 31 июля.

В связи с тем, что День Конституции (30 августа) в 2020 году приходится на воскресенье, в августе также ожидается перенос праздничного дня – трехдневные выходные предстоят в период с 29 по 31 августа.

Заключительные длительные выходные в 2020 году ожидаются в декабре – 1 декабря отмечается День первого президента, а на День Независимости, который официально празднуется два дня (16 и 17 декабря), запланирован перенос выходного с воскресенья 20 декабря на пятницу 18 декабря. Таким образом, в заключительный месяц 2020 года казахстанцы во время празднования Дня независимости отдохнут четыре дня подряд – с 16 по 19 декабря.