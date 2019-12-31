Токаев пригласил Путина посетить в 2020 году Казахстан с официальным визитом

Нур-Султан. 31 декабря. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев пригласил российского лидера Владимира Путина, сообщает пресс-служба Акорды.

«Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств выразили удовлетворение поступательным развитием всестороннего сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами, а также сложившимися доверительными контактами, что идет на пользу общему делу дальнейшего сближения Казахстана и России. Касым-Жомарт Токаев пригласил Владимира Путина совершить в следующем году официальный визит в нашу страну», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что главы государств условились продолжать совместную работу в двустороннем и многостороннем форматах, а также обменялись новогодними поздравлениями.