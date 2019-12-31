Региональные квоты на прием оралманов и переселенцев на 2020 год установлены в РК

Нур-Султан. 31 декабря. КазТАГ — Региональные квоты на прием оралманов и переселенцев на 2020 год установлены в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Установить: 1) региональную квоту приема оралманов на 2020 год в количестве 1378 человек; 2) региональную квоту приема переселенцев на 2020 год в количестве 4750 человек», — говорится в постановлении правительства РК от 24 декабря 2019 года №967 «Об установлении региональной квоты приема оралманов и переселенцев на 2020 год».

Напомним, 28 октября МИА КазТАГ сообщало, что представлены размеры региональных квот приема оралманов и переселенцев на 2020 год. Тогда сообщалось, что региональную квоту приема оралманов правительство Казахстана намерено установить в количестве 1378 человек, а региональную квоту приема переселенцев – в количестве 4750 человек.