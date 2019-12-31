Нур-Султан. 31 декабря. КазТАГ — Три волны похолодания ожидают казахстанцев в январе 2020 года, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Согласно консультативному прогнозу, первая декада января на большей части территории республики прогнозируется осадочной с туманами и гололедом, в северной половине – с метелями и порывистым ветром. Первая волна похолодания ожидается в середине первой декады, на западе температура воздуха понизится ночью до -5-15, в северной половине – до -10-25, в южной половине волна холода сместится на конец декады и составит -3-11», — говорится в консультативном прогнозе на январь 2020 года по РК, распространенном во вторник.

Согласно прогнозу, очередные две волны холода предполагаются во второй и третьей декадах.

«Более существенное понижение температуры воздуха следует ожидать в третьей декаде месяца. В северной половине ночью -20-25, местами -30, днем -15-20, местами -10, в южной половине ночью -17-22, местами -12, днем -10-15, местами -5», — отметили синоптики.

По данным «Казгидромет», в целом средняя за январь температура воздуха ожидается выше нормы на +1, лишь местами на западе, севере и востоке республики около нормы.

«Осадки прогнозируются меньше нормы в северо-восточной части страны, больше нормы в горных и предгорных районах востока, юга и юго-востока Казахстана, на остальной территории около климатической нормы», — проинформировали синоптики.

Отмечается, что консультативный прогноз может претерпеть значительные корректировки по мере изменения синоптической ситуации.