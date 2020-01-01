Нур-Султан. 1 января. КазТАГ – Осадки ожидаются в среду на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на северной половине Казахстана снег. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане облачно, снег, метель. Днем гололед. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью -11-13, днем 0-2.

В Алматы облачно с прояснением, без осадков. Туман, гололед. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью -4-6, днем -1+1.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью -2-4, днем +6+8.

В Акмолинской области ожидаются метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, местами гололед. Днем 0-5, ночью -11-16.

В Северо-Казахстанской области тоже ожидаются метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, местами гололед. Днем -2-7, ночью -12-17.

В Костанайской области ожидаются метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, местами гололед, местами туман. Днем 0-5, ночью -7-12.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются метель, гололед, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -2+3, ночью 0-5.

В Актюбинской области тоже местами ожидаются метель, гололед, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -2+3, ночью -2-7.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, гололед, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. Днем -1-6, ночью -5-10.

В Павлодарской области местами ожидаются метель, гололед, усиление ветра 15-20 порывы 25 метров в секунду. Днем -1-6, ночью -12-17.

В Карагандинской области тоже местами ожидаются метель, гололед, усиление ветра 15-20 порывы 25 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Алматинской области ночью в горах небольшой снег, местами ожидаются туман, гололед. Днем -2+3, ночью -1-6.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед. Днем +3+8, ночью 0-5.

В Атырауской области небольшие дождь со снегом, местами ожидаются туман, гололед. Днем 0-5, ночью -3+2.

В Туркестанской области местами ожидается туман. Днем +3+8, ночью 0-5.

В Кызылординской области тоже местами ожидается туман. Днем 0+5, ночью 0-5.

В Мангистауской области местами дождь с небольшим снегом, местами ожидается туман. Днем +5+10, ночью +1+6.

«В период с 1 по 5 января на горных реках республики будут наблюдаться колебания уровней воды, ослабление ледообразования, в связи с прогнозом потепления в нижнем течении реки Сырдарья возможны заторы льда», — предупредили синоптики.