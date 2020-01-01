Нур-Султан. 1 января. КазТАГ — В Казахстане начал действовать трехлетний запрет на проверки микро – и малого бизнеса.

С 1 января вступил в действие мораторий на проверки субъектов микро- и малого бизнеса на три года. Цель моратория – снижение административной нагрузки, обеспечение стабильности бизнес-среды, легкость ведения бизнеса и развитие конкуренции.

Мораторий не распространяется на проверки, связанные с предотвращением массовой угрозы населению; по обращению самого предпринимателя и т.п.

Кроме того, субъекты микро- и малого предпринимательства на три года освобождаются от уплаты КПН, ИПН, соцналога для налогоплательщиков, работающих по упрощенной декларации, единого земельного налога для крестьянских и фермерских хозяйств.

Освобождение от данных налогов не распространяется на компании, осуществляющие деятельность в сферах производства и оптовой реализации подакцизной продукции, игорного бизнеса, проведения лотерей, розничной реализации бензина, дизтоплива и мазута, оборота наркотических и психотропных веществ, хранения зерна на хлебоприемных пунктах, оборота радиоактивных материалов, банковской, аудиторской страховой деятельности, профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, кредитных бюро, охранной деятельности, оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, сфере недропользования и реализующие полезные ископаемые, в том числе деятельность старателей, а также на участников внешнеэкономической деятельности.