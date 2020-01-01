В РК вступил в действие запрет на выдачу займов лицам с доходами ниже ПМ

Нур-Султан. 1 января. КазТАГ — Вступил в действие запрет на предоставление займов гражданам с доходами ниже прожиточного минимума, передает корреспондент агентства.

С 1 января изменились подходы к расчету долговой нагрузки заемщиков — введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума, а также повышены требования к достаточности собственного капитала банков, что понизит экономические стимулы банков к выдаче беззалоговых займов, особенно гражданам с низкими доходами.

Напомним, о введении такого запрета председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев заявил 20 декабря, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.