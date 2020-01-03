Серикболсына Абдильдина проводили в последний путь в Алматы

Алматы. 3 января. КазТАГ — Выдающегося государственного и общественного деятеля Серикболсына Абдильдина, ушедшего на 83 году жизни, проводили в последний путь в Алматы, передает корреспондент агентства.

Прощание и гражданская панихида состоялись в филармонии им. Жамбыла. На траурном митинге заслуги С.Абдильдина перед государством и гражданским обществом, его вклад в независимость страны отметили государственные и общественные деятели Балташ Турсумбаев, Газиз Алдамжаров, Шангерей Жаныбеков. В последний путь покойного проводили депутаты Верховного Совета 12 созыва, провозгласившие независимость Казахстана, а также Торегельды Шарманов, Жармахан Туякбай, Оразалы Сабден, Толеген Жукеев, Булат Абилов, Гульжан Ергалиева, Сейтказы Матаев, Ермурат Бапи, Ержан Бабакумаров, Жанболат Мамай и тысячи других граждан, принявших участие в гражданской панихиде.

Похороны состоялись на кладбище в урочище «Кенсай».

Серикболсын Абдильдин – известный казахстанский экономист и политик, первый секретарь Коммунистической партии Казахстана (1991—2010), родился 25 ноября 1937 года в селе Кызылкесек Аксуатского района Семипалатинской области. В 1999 году выдвигал свою кандидатуру на выборах президента Казахстана, на которых занял второе место с 13 % голосов.

Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, агрономический факультет (1960) и Институт управления народным хозяйством СССР (1977). Он имел звания доктора экономических наук, профессора экономики, был обладателем ордена: «Барыс» 2-й ст. (2000), Трудового Красного Знамени дважды, «Знака Почета»; шести медалей, почетной грамоты Верховного Совета Казахской ССР.

В разные годы работал депутатом Верховного Совета Республики Казахстан 11-12-го созывов, заместителем председателя Верховного Совета Казахской ССР (04.1990-12.1991), председателем Верховного Совета Республики Казахстан (12.1991-12.1993), был кандидатом в депутаты Верховного Совета Республики Казахстан 13-го созыва (1995), депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан 2-го созыва, членом Комитета по международным делам, обороне и безопасности (10.1999-11.2004), кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан 3-го созыва.