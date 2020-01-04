Совещание с руководством АП по приоритетам на 2020 год провел Токаев

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Нур-Султан. 4 января. КазТАГ — Совещание с руководством администрации президента по приоритетам на 2020 год провел Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«На совещании обсуждены вопросы социально-экономического, общественно-политического развития и внешней политики Казахстана. Рассмотрены основные мероприятия, запланированные на предстоящий год. Были затронуты организационные вопросы, связанные с проведением 175-летия Абая и 1150-летия аль-Фараби», — говорится в сообщении Акорды в субботу.

Отмечается, что обсуждались меры по экономическому и социальному развитию регионов страны, а также ключевые задачи на І квартал 2020 года.

«По итогам совещания Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по усилению работы в сфере повышения эффективности государственного управления и решению актуальных социальных вопросов», — резюмируется в сообщении.

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