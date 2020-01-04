Нур-Султан. 4 января. КазТАГ — Казахстан ратифицировал конвенцию с Кипром об избежании двойного налогообложения, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и Протокола к ней», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в субботу.

По словам разработчиков законопроекта, ратификация конвенции «позволит создать благоприятные условия для инвестиций, укрепить экономическое сотрудничество и расширить сотрудничество налоговых служб двух государств через обмен информацией по вопросам налогообложения». Конвенция предусматривает меры против налоговых уклонений, в том числе путем обмена информацией по вопросам налогообложения. Кроме того, конвенция предусматривает для юридических и физических лиц, являющихся резидентами договаривающихся государств, устранение двойного налогообложения доходов, также укрепление, расширение экономического сотрудничества между странами путем создания благоприятных условий для инвестиций предотвращение налоговых уклонений через обмен информацией по налоговым вопросам между компетентными органами двух стран.