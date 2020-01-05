Доллар подешевел в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 5 января. КазТАГ – Курс доллара США в воскресенье относительно данных за вечер вторника понизился в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т381,9, а продажи – Т383,9.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т382,2, а продают по Т384,3.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т383,2, а продажи – Т384,9.

Официальный курс доллара США, установленный на воскресенье Национальным банком Казахстана, составляет Т382,59.