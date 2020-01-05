Погода без осадков ожидается в воскресенье в Нур-Султане и Алматы, в Шымкенте – осадки

Нур-Султан. 5 января. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в воскресенье в Нур-Султане и Алматы, в Шымкенте – дождь и снег, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет»

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, низовая метель, ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Днем и ночью -3-5.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Днем -1+1, ночью -3-5.

В Шымкенте переменная облачность, осадки (дождь, снег), ветер 4-8 метров в секунду. Днем +4+6, ночью -1+1.