Инфляция в Казахстане в 2019 году составила 5,4%

Нур-Султан. 5 января. КазТАГ – Инфляция в Казахстане за 2019 год составила 5,4%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики.

«С начала текущего года (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года) повышение цен отмечено на муку на 27,3%, крупы – на 25,3%, рис – на 21,6%, рыбу мороженую – на 18,2%, баранину – на 16,9%, говядину – на 16,2%, хлеб – на 16%, конину – на 15,4%, картофель – на 14,3%, макаронные изделия – на 13,4%, яйца – на 11,9%, мясо птицы, свинину – по 11,6%, масло сливочное – на 11,3%, изделия из мяса – на 10,3%, кофе – на 9,7%, сыр сычужный – на 9,5%, булочные и мучные изделия – на 9,3%, чай – на 7,3%. Прохладительные напитки подорожали на 12,4%, табачные изделия – на 12,2%, алкогольные напитки – на 7,6%», — говорится в экспресс-информации на сайте статкомитета.

За ноябрь цены на товары и услуги увеличились на 0,7%, продовольственные товары – 1,1%, непродовольственные – на 0,6%, платные услуги для населения – 0,3%, отмечается в документе.

Снижение цен зафиксировано на сахар-песок на 22,4%.