Цены производителей промпродукции в Казахстане в декабре 2019 года повысились на 0,5%

Нур-Султан. 5 января. КазТАГ – Цены предприятий-производителей промышленной продукции в декабре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 0,5%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

Согласно статданным, в декабре цены на средства производства повысились на 0,2%, потребительские товары на 0,2%, услуги промышленного характера – на 0,3%.

С начала года цены предприятий-производителей на мазут стали выше на 21,3%, уголь – на 10,1%, металлические руды – на 3,2%, пропан и бутан сжиженные – на 1,7%, газ природный – на 0,6%.

Цены стали ниже: на бензин – ниже на 8,1%, нефть – на 0,5%, топливо дизельное – на 0,3%.

Увеличение цен отмечено на благородные металлы на 26%, свинец – на 8,3%, прокат черных металлов – на 0,9%, их уменьшение – на алюминий на 6,9%, цинк – на 5,9%, ферросплавы – на 4,9%, медь – на 1,1%.

Повышение цен наблюдалось на муку ржаную на 48,8%, пшеничную – на 27,4%, крупы – на 51,6%, макаронные изделия – на 18,9%, рис – на 18,3%, хлеб – на 11,5%, мясо скота – на 9,7%, птицы – на 2,5%, молочные продукты – на 7,6%, чай – на 4%, масло растительное – на 2,8%, их снижение – на сахар на 2,5%.