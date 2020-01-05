Алматы. 5 января. КазТАГ — Солнце максимально приблизится к Земле 5 января, сообщает ТАСС.

«В воскресенье, 5 января, наша планета будет в перигелии – самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты, которую она проходит раз в год. Земля проходит ее в начале января, она составляет более 147 млн км. При этом самую далекую точку, афелий, Земля проходит в начале июля, оказываясь на расстоянии более 152 млн км от Солнца. Диаметр Солнца измеряется в угловых градусах, разница между диаметрами солнечного диска в моменты афелия и перигелия неощутимо на глаз, так как изменение размера диска Солнца происходит плавно в течение полугода. Однако, если их сравнить, то (диаметр солнечного диска в январе) на 3% больше (по сравнению с началом июля – КазТАГ)», — сообщила сотрудница Московского планетария Людмила Кошман в воскресенье.

Она напомнила, что смена времен года на Земле обусловлена тем, что ось вращения Земли имеет наклон к плоскости земной орбиты, а вовсе не тем, что расстояние от Земли до Солнца изменяется.

Полный оборот вокруг Солнца наша планета совершает за 365 дней шесть часов девять минут 10 секунд. Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите со средней скоростью 29,765 км/с.