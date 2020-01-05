Алматы. 5 января. КазТАГ — Возобновлена прокачка российской нефти на белорусские НПЗ, сообщает БелТА.

«(4 января – КазТАГ) в 17.05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО «Нафтан». По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ», — сообщил журналистам заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

Он уточнил, что 4 января до конца суток будет прокачано 6 тыс. т.

Касательно условий поставки нефти из РФ зампред «Белнефтехима» отметил, что они определяются в результате переговорного процесса.

«Естественно, задача стоит достичь максимального эффекта для Беларуси. Главным критерием мы видим получение максимального экономического эффекта, чтобы не допустить резкого роста цен на нефтепродукты для белорусских потребителей», — добавил он.

Отвечая на вопрос о российских партнерах по переговорному процессу, Сизов пояснил: «Принципиально определиться с объемами и не допустить остановки заводов. Переговоры ведутся и на уровне вертикально-интегрированных нефтяных компаний, и малых добывающих».

По его словам, в январе ожидается возобновление экспорта нефтепродуктов.

«Это зависит от того, насколько ритмично и быстро будет идти процесс заключения договоров. Мы рассчитываем, что к концу января – по крайней мере, это оптимистичный сценарий – все возможные ограничения будут сняты», — сказал зампред «Белнефтехима».

Он обратил внимание, что в первую очередь нефтепродуктами будет обеспечиваться внутренний рынок.

«По мере поступления подтвержденных объемов нефти для НПЗ и с учетом необходимости надежного обеспечения внутреннего рынка мы будет поставлять на экспорт возможные объемы, чтобы выполнять обязательства», — добавил он.

По словам Сизова, транзит российской нефти идет в штатном режиме.

«Транзит нефти осуществляется в соответствии с обязательствами, которые взяли на себя предприятия по транспортировке нефти и в целом Республика Беларусь», — отметил он.

«Для обеспечения надежной работы НПЗ и поставок нефтепродуктов на внутренний рынок с одной из российских нефтяных компаний достигнута договоренность, что порядка 100-130 тыс. т нефти будет поставлено на первом этапе», — сказал зампред «Белнефтехима».

При этом он уточнил, что есть договоренность с российской стороной, что в целом в январе может быть прокачано 650 тыс. т. Этот объем с учетом уже накопленных ресурсов позволит бесперебойно функционировать обоим белорусским нефтеперерабатывающим заводам.

«Для материализации договоренностей необходимо, чтобы нефтяные компании подтвердили, что могут передать этот ресурс для поставки на территорию Беларуси. Мы договорились, что такие технические возможности есть, сейчас идет работа по подтверждению, что этот объем будет выкуплен у нефтяных компаний для поставки именно в Беларусь», — пояснил зампред.

Как сообщается, Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь. Белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и «Нафтан») снизили загрузку до технологического минимума. В «Белнефтехиме» заявили, что готовы обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме. Экспорт нефтепродуктов временно приостановлен. 4 января «Белнефтехим» сообщил о договоренности с РФ на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии.