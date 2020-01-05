Венесуэла будет продавать нефть и золото за криптовалюту

Алматы. 5 января. КазТАГ – Венесуэла будет продавать нефть и золото за свою национальную криптовалюту Петро, сообщает специализированный интернет-портал Coin Rivet.

«Мы будем продавать венесуэльскую нефть за Петро. Мы уже продаем венесуэльские железную руду и сталь за Петро. Мы уже подписали контракты на продажу нефти, стали, железа и алюминия, и мы будем продавать часть золота за Петро», — заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

По словам Мадуро, правительство успешно внедряет свою криптовалюту в повседневную жизнь венесуэльцев, хотя многие эксперты утверждают обратное.

«В декабре власти страны в честь новогодних праздников выдали пенсионерам и работникам бюджетной сферы пособия в Петро», — отмечается в публикации.

Напомним, Мадуро объявил о запуске национальной криптовалюты Петро в октябре 2017 года, ее продажи начались 20 февраля 2018 года, а стоимость равна цене барреля нефти, добываемой в стране. В июле 2019 года Мадуро приказал крупнейшему банку страны открыть специальные сектора для работы с национальной криптовалютой. Южноамериканский лидер издал государственный приказ, предписывающий Banco de Venezuela разместить Петро во всех 790 его отделениях. Многие эксперты по кибербезопасности говорят, что Петро, разработанная с помощью России, является попыткой избежать санкций США.