Более 200 человек погибли в крушениях Fokker 100, в ряде случаев причиной было обледенение

Алматы. 5 января. КазТАГ – Более 200 человек погибли в авиапроисшествиях с участием самолетов Fokker 100, один из которых разбился ранее недалеко от Алматы, а в ряде случаев причиной крушений было обледенение, сообщает международное консультативно-аналитическое агентство (МКАА) «Безопасность полетов».

«За время эксплуатации официальными источниками зарегистрировано 39 авиационных происшествий с данным типом воздушного судна (Fokker 100 – КазТАГ), в результате которых 16 самолетов получили серьезные разрушения и были списаны. При этом во время происшествий погибло 197 человек, находившихся в самолетах, плюс шесть человек на земле», — говорится в сообщении экспертов.

Как отмечается, из общего списка авиационных происшествий с самолетом Fokker 100 привлекают внимание те, которые произошли при схожих обстоятельствах.

«5 марта 1993 года в аэропорту Скопье (бывшая Югославская Республика Македония) сразу после взлета потерпел катастрофу самолет Fokker 100 авиакомпании Palair Macedonian Airlines. Из находившихся на борту 97 человек погибли 83. Во время стоянки самолета на перроне после его прибытия из предыдущего рейса шел небольшой снег. Точка росы составляла -1, температура 0», — уточнили эксперты МКАА.

Сообщается, что обледенения на крыльях при предполетной проверке обнаружено не было, крылья были только мокрыми от падавшего и таявшего снега.

«Противообледенительную обработку самолета было решено не проводить. Во время руления для выполнения взлета экипаж мог видеть проведение противообледенительного облива самолета Як-42Д другой авиакомпании – в аэропорту это была первая за сутки обработка из-за усилившегося снегопада. Через две секунды после отрыва от полосы началась сильная вибрация, неожиданно и резко развился правый крен в 10 градусов, моментально после этого – левый крен в 50 градусов и, с разницей в две секунды, правый крен в 55 градусов. Самолет столкнулся с поверхностью земли сначала законцовкой правого крыла на удалении 382 м от вылетного торца ВПП с правым креном около 90 градусов, в то время как фюзеляж практически был параллельно земле. Самолет при столкновении с поверхностью земли разломился на три основные части, правое крыло и правый двигатель пробили при этом заднюю часть пассажирского салона», — сказано в сообщении.

Указывается также, что «хвостовое оперение отделилось».

«Столкновение с поверхностью земли в крутом правом крене вскоре после взлета было вызвано потерей управляемости креном из-за наличия льда на крыльях. Такая ситуация возникла из-за отсутствия обработки воздушного судна противогололедной или противообледенительной жидкостью в метеорологических условиях, способствующих обледенению, из-за недостаточной осведомленности об обледенении летного экипажа и инженера аэродрома», — пояснили в своих выводах расследователи инцидента.

25 января 2007 года у самолета Fokker 100 французской авиакомпании Régional Compagnie Aérienne Européenne сразу после выполнения взлета с ВПП 13 аэродрома По развился левый крен до 35 градусов, после чего самолет накренился вправо на 67 градусов. Сразу после этого снова возник крен влево на 59 градусов. После взлета самолет набрал высоту 107 футов (32,5 м), после чего снизился, и колесо правой опоры шасси коснулось земли. Капитан принял решение взлет прекратить. На этот момент скорость составляла 160 узлов. Самолет приземлился немного справа от конца взлетно-посадочной полосы и пробил ограждение аэропорта. Самолет пересек автодорогу вдоль ограждения аэропорта, при этом обе стойки шасси отделились от фюзеляжа, после чего самолет остановился на склоне оврага. Погиб водитель грузовика, проезжавшего по автодороге. Все находившиеся в самолете остались в живых.

«Авиационное происшествие произошло из-за потери управления воздушным судном, вызванным наличием льда на поверхности крыльев из-за недостатков при учете погоды во время стоянки самолета», — говорилось в выводах расследователей.

Способствующими тогда факторами названы: недостаточная осведомленность в авиационном сообществе о рисках, связанных с обледенением на земле и изменениями в летных характеристиках воздушного судна из-за с этого явления; чувствительность небольших самолетов, не оборудованных обогревом, к воздействию образования льда на поверхностях воздушных судов при их нахождении на земле; недостаточная информированность экипажа о процедурах тактильной проверки состояния поверхностей в условиях обледенения и недостаточность действий наземных техников; привычность экипажа к полетам такого вида, включая явления погоды, которые вряд ли могли побудить экипаж к особой бдительности.

Также эксперты приводят информацию, которая, по их мнению, впрямую, возможно, и не касается катастрофы под Алматы, «но может быть с ней связана».

«10 марта 1989 года вскоре после взлета из регионального аэропорта Драйден (США) потерпел катастрофу самолет Fokker F28-1000 Fellowship, выполнявший рейс 1363 авиакомпании Air Ontario. Из-за того, что самолет не смог набрать высоту, через 49 секунд после отрыва от взлетно-посадочной полосы он столкнулся с деревьями. На борту находилось 65 пассажиров и четыре члена экипажа. 21 пассажир и три члена экипажа в результате происшествия погибли», — говорится в сообщении.

Расследованием было установлено, что резкая потеря летных характеристик была вызвана наличием льда на крыльях воздушного судна.

«22 марта 1992 года, через три года, в США произошло аналогичное происшествие с самолетом Fokker F28-1000. Из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардия вылетал рейс 405 авиакомпании USAir. Практически сразу после взлета самолет резко накренился и почти в перевернутом состоянии столкнулся с поверхностью земли. Из 51 человека, находившегося на борту, 27 погибли. Расследователи установили, что из-за ошибочных действий экипажа и продолжительных задержек перед взлетом на крыльях самолета образовалась ледовая корка, которая критически ухудшила летные характеристики самолета», — сказано в сообщении.

При этом, отмечается, что Fokker 100 и Fokker F28 объединяет многое.

«Fokker 100 – это узкофюзеляжный среднемагистральный пассажирский реактивный самолет, который был разработан в первой половине 1980-тых годов нидерландской авиастроительной компанией Fokker. Он является удлиненной версией модели Fokker F28 Fellowship», — уточнили в агентстве.

Всего, по разным источникам, в 1986-1997 годы было выпущено от 280 до 283 самолетов Fokker 100, из них в результате авиационных происшествий были потеряны 16. Коэффициент потерь составляет 0,057-0,056.

Эксперты отмечают, что не предваряют результаты расследования, мы просто обращают внимание авиационной общественности «на ситуации с данным типом воздушного судна, схожие с тем, что произошла в Казахстане».

«По сообщению пассажиров, покидавших самолет через аварийный выход на крыло, оно было скользким настолько, что практически все падали. Пилот самолета, вылетавшего из Алматы примерно за три часа до происшествия, сообщил, что в течение двух часов на предкрылках и топливных баках образовалась тонкая корка льда, остальная часть поверхности крыльев была чистой. Однако другой самолет, находившийся на стоянке в течение всей ночи, покрылся значительным слоем льда», — добавили в МКАА «Безопасность полетов».

Ранее бывший глава Bek Air Нурлан Жумасултанов назвал авиакатастрофу под Алматы «роковым стечением обстоятельств», а неделей ранее на пресс-конференции обвинил в авиакатастрофе дом, с которым столкнулся лайнер.

Напомним, 27 декабря в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы–Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Как уточнил вице-премьер Роман Скляр, самолет Bek Air дважды задел хвостовой частью взлетную полосу.

Уже найдены бортовые самописцы воздушного судна. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа.

В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

Президент Токаев выразил соболезнование родным и близким погибших граждан при падении самолета

По поручению главы государства создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром.

«Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — сказал Токаев.

К вечеру 27 декабря президент провел экстренное совещание и дал следующие поручения: обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета; принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО «Авиационная администрация Казахстана» квалифицированными специалистами; провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности. Также он поручил правительству совместно с акиматами Алматы и Алматинской области оказать материальную помощь семьям погибших в размере Т4 млн. Токаев уточнил, что родным погибших будет оказана всемерная психологическая и медицинская поддержка. Также будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена.

Министерством внутренних дел начато досудебное расследование по факту крушения пассажирского воздушного судна «Fokker-100» в районе поселка Гульдала Алматинской области по части 3 статьи 344 (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК. Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, возможные ошибки, допущенные при пилотировании, а также работа навигационных служб.

28 декабря известный казахстанский юрист Бакытжан Базарбек сообщил, что земельные участки площадью в 150 га в районе между селами Гульдала и Альмерек Талгарского района, где произошло крушение самолета, были землями сельскохозяйственного назначения и находились в частной собственности женщины по имени Б. Он уточнил, что земля близко расположена к взлетно-посадочной полосе (всего 300-400 м, на запретной 3 км. зоне), и на ней запрещается не только строительство жилых строений, но и в связи с орошаемостью – занятие некоторыми видами сельскохозяйственной деятельности, связанными с животноводством, так как это может привлекать птиц, которые могут оказаться помехой для самолетов. Юрист рассказал о многочисленных махинациях, в которых фигурируют и местные чиновники.

Как сообщало 30 декабря МИА КазТАГ, разбившийся близ Алматы самолет Fokker 100 эксплуатировали восемь авиакомпаний по всему миру – тайваньские Formosa Airlines и Mandarin Airlines, немецкие Contact Air и OLT Express Germany, афганские Kam Air и Safi Airways, африканская Air Djibouti и казахстанская Bek Air.