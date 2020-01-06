Нур-Султан. 6 января. КазТАГ – Исполнение бюджетов городов районного значения и сел планируют анализировать в Казахстане, для чего в инструкции министерства финансов по проведению бюджетного мониторинга может появиться глава 6 «Анализ исполнения бюджета города районного значения, села, поселка, сельского округа», передает корреспондент МИА КазТАГ.

«Для проведения анализа исполнения бюджета города районного значения, села, поселка, сельского округа аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по итогам полугодия и отчетного года составляет отчет о реализации бюджетных программ в срок до 5-го числа месяца следующего за отчетным периодом. Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа представляет отчет о реализации бюджетных программ членам комиссии местного сообщества в срок до 10-го числа месяца следующего за отчетным периодом», — говорится в предложенных поправках.

Ожидается, что члены комиссии местного сообщества будут рассматривать представленные аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, результаты анализа исполнения бюджета города районного значения, села, поселка, сельского округа и на их основе составлять отчет о результатах мониторинга до 15-го числа месяца следующего за отчетным периодом по итогам полугодия и отчетного года.

«Отчет о результатах мониторинга содержит аналитическую информацию об исполнения бюджета города районного значения, села, поселка, сельского округа (далее – Аналитическая информация). Аналитическая информация включает: 1) аналитические данные по поступлениям в бюджет города районного значения, села, поселка, сельского округа; 2) плановые и фактические расходы на реализацию бюджетных программ с обоснованием причин неисполнения; 3) информация о достижении показателей результатов бюджетных программ; 4) выводы по результатам проведенного мониторинга», — сказано в документе.

Отчет о результатах мониторинга, подписанный членами комиссии местного сообщества, планируют выносить на обсуждение собрания местного сообщества до 20-го числа месяца следующего за отчетным периодом.

«По итогам обсуждения отчета о результатах мониторинга собрание местного сообщества принимает рекомендации по эффективному исполнению бюджета города районного значения, села, поселка, сельского округа, оформляемые соответствующим протоколом. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания местного сообщества и передается акиму города районного значения, села, поселка, сельского округа», — указано в проекте.

Рекомендации по эффективному исполнению бюджета города районного значения, села, поселка, сельского округа, в случае принятия изменений, будут рассматриваться акимом города районного значения, села, поселка, сельского округа и выноситься на очередное собрание местного сообщества с обоснованным заключением до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

«Результаты итогов по рассмотрению заключения, представленного акимом города районного значения, села, поселка, сельского округа и рекомендации, данные собранием местного сообщества, учитываются при формировании и уточнении соответствующих местных бюджетов», — говорится в документе.