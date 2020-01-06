Митрополит Александр поздравил православных христиан Казахстана с наступающим Рождеством

Алматы. 6 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Глава православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил православных христиан с наступающим Рождеством.

«Рождество для крепких в вере и добродетельных – подтверждение правильности духовного пути, для подвергшихся искушениям – ободрение, для утративших упование – возвращение надежды, для ослабевших в любви – обновление сил», — сказал митрополит в понедельник, поздравляя казахстанцев с праздником Рождества Спасителя Господа Иисуса Христа.

По его словам, во всех храмах пройдут богослужения, соберутся православные люди, чтобы сердцем почувствовать тепло, искренность, которую несет этот великий праздник.

В своем рождественском послании Владыка пожелал казахстанцам семейного благополучия и мира в стране.

«Пусть праздник Рождества Христова прольет благодатный свет в наши семьи, скрепит нерушимым союзом христианской любви каждую приходскую общину, подаст крепость душевных сил и дарует надежду жителям столиц и дальних селений, всем труженикам промышленных предприятий, земледельцам, мирным и трудолюбивым гражданам благословенного Отечества нашего», — сказал митрополит Александр.

Главное богослужение праздника совершается в ночь на 7 января.

Божественную литургию в Алматы в отреставрированном Вознесенском кафедральном соборе совершит митрополит Александр.

С 2005 года праздник Рождества Христова в Казахстане является выходным днем.