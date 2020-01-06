Назначен председатель правления «Казтелерадио»

Нур-Султан. 6 января. КазТАГ – Назначен председатель правления АО «Казтелерадио», сообщает пресс-служба компании.

«Председателем правления АО «Казтелерадио» назначен Аскар Муканметжанович Нурумжанов», — говорится в сообщении в понедельник.

Нурумжанов с 2018 по 2019 годы занимал должность первого заместителя председателя правления АО «РТРК «Казахстан», до этого с 2016 по 2017 годы возглавлял департамент информационных технологий Национального банка, а еще раньше – с 2006 по 2016 годы занимал пост генерального директора Акмолинской областной дирекции телекоммуникаций.