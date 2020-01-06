Резкое ухудшение здоровья водителя троллейбуса назвали причиной смертельного ДТП в Алматы

Алматы. 6 января. КазТАГ – Резкое ухудшение здоровья водителя троллейбуса стало причиной смертельного ДТП в Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«Во время управления троллейбусом по улице Сатпаева, не доезжая улицы Розыбакиева, в связи с резким ухудшением здоровья водитель совершил столкновение с тремя припаркованными автомобилями на проезжей части, затем выехал на тротуар, где совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Инцидент произошел вечером 5 января.

«Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РК. Водителя троллейбуса после ДТП доставили в реанимационное отделение в одну из больниц города Алматы», — добавили полицейские.