Обследование перед ЭКО перевели в разряд услуг в рамках обязательного медстрахования в РК

Нур-Султан. 6 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Обследование перед экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО) перевели в разряд услуг в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Обследование ЭКО – оно уже в рамках ОСМС (обязательного социального медицинского страхования – КазТАГ). Для чего это делается? В принципе, в гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи – это те услуги, которые непосредственно влияют, ну, скажем, на смертность, на экстренность и так далее. То есть это та услуга, без которой на сегодняшний день невозможно, скажем так. Отдельные услуги, которые, в том числе ЭКО, оно у нас уже находится в рамках обязательной системы медицинского страхования. И на эти услуги мы отдельно выделяем средства», — сообщил председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Айбатыр Жумагулов, отвечая на вопрос корреспондента агентства в понедельник.

Ранее МИА КазТАГ сообщало о том, что процедуру проведения ЭКО хотят вывести из числа услуг, оказываемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), с переводом в число медуслуг в рамках ОСМС, оставив в ГОБМП лишь обследование на ЭКО.

Глава ФСМС отметил, что понимает необходимость этой услуги «для продолжения родов и так далее».

«Но это не экстренная помощь, которая непосредственно будет влиять на здоровье или же необходимость в получении медицинских услуг. Поэтому по этому принципу она будет в рамках ОСМС», — сказал глава фонда.

В кулуарах СЦК Жумагулов дополнил свой ответ тем, что ЭКО в рамках ОСМС будет проводиться бесплатно.

«Оно входит в пакет обязательного социального медицинского страхования. Но при этом пациент должен быть застрахован», — уточнил он.

Также спикер отметил, что «количество услуг ограничено».

«Есть четкая политика министерства здравоохранения: определение квот. Эти квоты определены, и они в рамках наших контрактов распределены по медорганизациям четко. И застрахованный человек в рамках этой квоты может эту услугу получить. Один раз (в год – КазТАГ) может получить. Эта квота становится на год же, то есть на год у нас определяется квота и из года в год это становится в очередь и будет эта услуга предоставляться», — резюмировал Жумагулов.