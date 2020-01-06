Алматы. 6 января. КазТАГ – Сбивший пешехода водитель троллейбуса находится в тяжелом состоянии в Алматы, сообщает пресс-служба управления здравоохранения города.

«Пациент доставлен бригадой скорой помощи в городскую клиническую больницу N7. При обследовании врачами выставлен диагноз «Синдром Мэллори-Вейса», осложненный кровотечением. Врачами были проведены все соответствующие мероприятия, проведена КТ (компьютерная томография – КазТАГ) головного мозга, осмотрен травматологом, нейрохирургом, хирургом. В результате черепно-мозговая травма исключена. В настоящее время состояние пациента стабильно тяжелое, находится в хирургическом отделении. Всю необходимую медицинскую помощь получает в полном объеме», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Напомним, как сообщили ранее полицейские, 5 января во время управления троллейбусом по улице Сатпаева, не доезжая улицы Розыбакиева, в связи с резким ухудшением здоровья водитель совершил столкновение с тремя припаркованными автомобилями на проезжей части, затем выехал на тротуар, где совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РК. Водителя троллейбуса после ДТП доставили в реанимацию.