Генпрокуратура расследует факт продажи в РФ бесплатных лекарств от рака из Казахстана

Астана. 8 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Генпрокуратура РК расследует факт продажи в Россию бесплатных лекарств от рака из Казахстана, сообщил ИО директора департамента лекарственного обеспечения и стандартизации министерства здравоохранения (МЗ) РК Александр Костюк.

«Насколько я знаю, расследование по этому вопросу не завершено. Министерство здравоохранения передало всю информацию об этом в компетентные органы. Пока компетентные органы до завершения расследования никакой информации, естественно, не дают. Генпрокуратура (проводит расследование по данному факту – КазТАГ)», — сообщил Костюк в среду в кулуарах министерства здравоохранения корреспонденту агентства, отвечая на вопрос, на какой стадии находится проверка по факту продажи бесплатных казахстанских лекарств от меланомы в России.

В свою очередь ИО председателя правления ТОО «СК Фармация» Берик Шарип сообщил корреспонденту МИА КазТАГ, что данные о продаже бесплатных лекарств от меланомы были переданы единым дистрибьютором в комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.

«Потому что это не наша деятельность. Мы эти препараты доставляем в стационар. Кому конкретно, какому пациенту они выданы или применены, мы не можем сказать. Кроме того, что эти препараты мы отвезли. Соответствующую информацию, когда мы получили, мы передали в министерство здравоохранения, в комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг. Они свое расследование проводили. (…) Это же контрольный орган. Мы ТОО, да, с госучастием, но у нас нет полномочий проверки субъектов других», — сообщил Шарип.

Напомним, 13 ноября 2019 года глава комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова сообщила, что в Российской Федерации продаются наши онкологические препараты, которые закупаются единым дистрибьютором и имеют очень высокую стоимость – более Т1 млн за упаковку. По словам Бюрабековой, на препаратах имеется штамп «бесплатно».

«Это два препарата для лечения заболевания онкологического – меланома. (…) Препарат «Пембролизумаб» – «Кейтруда» торговое наименование, и препарат «Тафинлар» – «Дабрафениб». Каждый из них стоит более Т1 млн за упаковку. Нас проинформировали пациенты, которые создали свою ассоциацию в защиту своих интересов, о том, что на рынке России выявлены наши препараты, причем с печатями наших медицинских организаций, так как у нас предусмотрено в правилах наличие штампа «бесплатно», — уточнила Бюрабекова, отвечая на вопрос журналистов.

Она отметила, что сейчас ведомство самостоятельно вместе с привлечением правоохранительных органов проведет свои проверки.

«И если мы выявим, что действительно утечка произошла этих препаратов, то сразу же передадим в генеральную прокуратуру. Они выдаются бесплатно, это стационарные препараты, не амбулаторные. В стационарах применяются, поэтому будет легче посмотреть. Всего 11 стационаров страны получали этот препарат от единого дистрибьютора», — добавила Бюрабекова.