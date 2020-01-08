192 лекарства вошли в перечень для бесплатного лекобеспечения детей до 18 лет в Казахстане

Нур-Султан. 8 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. 192 лекарства вошли в перечень для бесплатного лекарственного обеспечения детей до 18 лет, сообщил ИО директора департамента лекарственного обеспечения и стандартизации МЗ РК Александр Костюк.

«192 наименования вошли в перечень для бесплатного лекобеспечения детей до 18 лет на амбулаторном уровне. Из них 157 наименований уже закуплены и готовы к отгрузке», — сообщил Костюк на пресс-конференции в среду.

По его словам, приказ министерства здравоохранения РК о расширении перечня бесплатных препаратов при внедрении системы ОСМС в настоящее время находится на регистрации в министерстве юстиции РК.

«Всего в рамках системы обязательного социального медицинского страхования бесплатно обеспечиваться будут пациенты – участники системы ОСМС по 62 заболеваниям. Кроме того, бесплатно лекарствами планируется обеспечивать пациентов при инфекционных, протозойных, паразитарных болезнях, гельминтозах, грибковых инфекциях, болезнях пищеварения, крови, органов и отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный механизм, болезнях нервной системы, органов зрения, слуха и дыхания, кожи и подкожной клетчатки, органов мочеполовой системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, а также при сердечно-сосудистых заболеваниях», — отметил ИО главы департамента.

По его словам, для этого список препаратов для лекарственного обеспечения, утверждаемый приказом минздрава, будет расширен на 225 наименований, закупаемых через систему единой дистрибуции в рамках системы ОСМС.

«Из них 161 наименование предназначено для лечения взрослых пациентов, и 192 наименования – для детей», — добавил Костюк.

По словам ИО председателя правления ТОО «СК Фармация» Берика Шарипа, 157 новых наименований, в том числе наиболее часто употребляемые лекарства, такие как жаропонижающие и противовоспалительные средства, а также антибиотики, к настоящему моменту уже закуплены.

«Препараты поступили на склады единого дистрибьютора и готовы к отгрузке. Еще 82 позиции предстоит закупать после вступления в силу изменений в списке единого дистрибьютора», — отметил руководитель единого дистрибьютора.

Как сообщалось ранее, заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев сообщил, что ТОО «СК-Фармация» закуплено 88% лекарств на сумму Т221 млрд.