Алматы. 8 января. КазТАГ – Иран ударил крылатыми и баллистическими ракетами по военным базам США, сообщает ТАСС.

«Несколько военных объектов США в Ираке атакованы баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана», — говорится в сообщении в среду.

К настоящему моменту известно о двух волнах ракетных ударов по американским объектам.

«Удар по двум используемым Соединенными Штатами военным базам в Ираке был нанесен со стороны Ирана с применением как баллистических, так и крылатых ракет», — сказано в сообщении.

По информации Пентагона, Иран выпустил больше дюжины баллистических ракет по силам США и коалиции в Ираке.

Тегеран назвал проводимую операцию «Мученик Сулеймани», а в Twitter на странице генерала Кассем Сулеймани, убитого по приказу президента США Дональда Трампа, появилась надпись «Я буду тебе противостоять».

Уже сейчас известно, что вокруг Белого Дома в Вашингтоне усилены меры безопасности, Трамп и его ключевые министры проводят совещание в связи с ракетными ударами со стороны Ирана.

Отношения между Тегераном и Вашингтоном резко обострились после того, как 3 января по приказу Трампа в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал Кассем Сулеймани. Официальный Тегеран пообещал отомстить за убийство второго по иерархии человека в Иране. Ситуация обрушила акции ряда арабских нефтяных компаний, в то время как цены на нефть начали стремительный рост.