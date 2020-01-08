Квоту на привлечение иностранной рабочей силы на 2020 год установили в Казахстане

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Нур-Султан. 8 января. КазТАГ – Квоту на привлечение иностранной рабочей силы на 2020 год установили в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Правительство установило квоту на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Казахстана на 2020 год в процентном отношении к численности рабочей силы по видам экономической деятельности в размере 0,32%, на привлечение трудовых иммигрантов – в размере 3,9%.

Квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2020 год:

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