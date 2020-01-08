Нур-Султан. 8 января. КазТАГ – Закон «Об обязательном страховании в растениеводстве» утратил силу в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

«6 января утратил свою силу закон «Об обязательном страховании в растениеводстве». С этого времени осуществляется переход от обязательной формы страхования к добровольному страхованию рисков в сфере растениеводства и животноводства», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Отмечается, что новая система страхования также предусматривает конкретные меры государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса (АПК).

«К примеру, вместо механизма субсидирования страховых выплат минсельхоз ввел субсидирование приобретения страховых полисов. Это уменьшит траты фермеров и сделает прозрачными процессы страхования и получения страховых выплат. При этом, министерство предусмотрело норму, которая разрешает фермерам использовать страховой полис как дополнительное обеспечение при оформлении займов в банках второго уровня», — уточнили в МСХ.

Новая система добровольного страхования станет работать на электронной платформе.

«Заключение договоров страхования, субсидирование, определение факта наступления страхового случая и страховая выплата будут производиться через информационную систему. Это позволит выстроить прозрачную систему управления рисками», — заключили в минсельхозе.

Напомним, 18 декабря 2019 года МИА КазТАГ сообщало, что МСХ Казахстана внесло изменения в профильное законодательство, которые вводят новую субсидию для агробизнеса – «на разработку и внедрение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ». Законодательная норма начала работать в 2020 году.