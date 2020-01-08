Сапарбаев о пенсиях в 2043 году: Не допустим, чтоб половина населения осталась без пенсий

Нур-Султан. 8 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Возвращения к солидарной системе пенсионного обеспечения не будет, но мы не допустим, чтоб половина населения осталась без пенсий, заявил заместитель премьер-министра Казахстана Бердибек Сапарбаев.

«То, что касается перехода на 2043 год, мы работаем, мы, конечно, не допустим, чтоб у нас был (социальный – КазТАГ) взрыв или половина населения осталась без пенсий. Мы же ежегодно минимальный размер пенсий повышаем. Средний размер пенсий повышаем. Поэтому мы над этим работаем», — заявил Сапарбаев в среду в СЦК, отвечая на вопрос журналиста, будет ли возвращение к солидарной пенсионной системе.

При этом вице-премьер отметил, что правительство не намерено отказываться от идеи к переходу к накопительной пенсионной системе.

«Что касается пенсионных накоплений. Я уже в своем выступлении говорил, что мы занимаемся проведением пенсионной реформы. Расчеты у нас есть. Вы правильно сказали, что 2043 год – переход на накопительную систему. Но при этом вы должны не забывать: базовая пенсия выплачивается за счет государства. Она будет дальше выплачиваться. Мы не собираемся отказываться от этой идеи, мы будем дальше работать в этом направлении. Я уже тоже в своем выступлении говорил, самое главное – это своевременное отчисление пенсионных отчислений», — заверил он.

В 2043 году родившемуся 9 февраля 1953 года Бердибеку Сапарбаеву должно исполниться 90 лет.

Напомним, 26 ноября 2019 года министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов сообщил, что с 2043 года в Казахстане «не будет новых пенсионеров, которым будет назначаться государственная пенсия за трудовой стаж».