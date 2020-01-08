Кварталу близ «Атакента» в Алматы нужно присвоить исторический статус

Алматы. 8 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Квадрату в границах улиц Бухар Жырау–Ауэзова–Жандосова–Манаса в Алматы нужно присвоить статус исторической застройки, считает архитектор Аида Исаханкызы.

«Наблюдая за тем, что происходит в нашем городе, и о дискуссиях в районе КИЗ (квадрат улиц Бухар Жырау–Ауэзова–Жандосова–Манаса – КазТАГ) в частности, хотелось бы обратить внимание на то, что ценность того или иного здания следует определять в контексте истории самого города и историй его жителей: это первые высотные здания города, уникальные для данного города строения, а также типовые, характерные для определенного стиля или периода в нашей истории здания. И если жители определяют жилые дома и район КИЗ-а как свидетеля своих историй, значит, однозначно, этот район подлежит сохранению и присвоению статуса исторической застройки», — сказала Исаханкызы агентству КазТАГ, комментируя возможный снос квартала и застройки его многоэтажными домами.

При этом она отметила, что решение о сносе нельзя принимать, исходя только из года постройки здания.

«Когда мы говорим о том, надо сохранять то или иное здание от сноса или нет, то мы должны, во-первых, понимать, что мы говорим о вещах, которые давно и много обсуждались в других городах и постарше Алматы. То есть, если у нас вопросы сноса и сохранения застройки в черте города начинают остро вставать, начиная с нескольких последних лет, то в остальной части мира в городах более древних и тесных, этот вопрос уже поднимался, обсуждался и что-то они из этого вынесли. Так вот, мы не изобретаем велосипед и есть определенные критерии того, что является зданием/постройкой, которая должна быть сохранена. Здесь недостаточно просто отсортировать здания по году застройки, мол все, что старше 1960 года – ветхое жилье», — отметила архитектор.

Исаханкызы подчеркнула, что жилые дома в указанном квартале вполне могут быть признаны историческими памятниками.

«На сегодняшний день существуют несколько различных источников, приводящих системы определения ценности архитектурных памятников, основной из которых — Венецианская хартия, согласно которой исторический памятник – это и отдельные архитектурные произведения, и городская, или сельская застройка, которые носят характерные признаки определенной цивилизации, знаменательного пути развития или исторического события. Объектами защиты могут выступать не только выдающиеся памятники, но также и более скромные сооружения, которые приобретают с течением времени значительную культурную ценность. Согласно ей же, памятники архитектуры должны быть сохранены «как произведения искусства и как свидетели истории» — пояснила она.

Напомним, 26 декабря 2019 года на встрече с акимом Алматы Бахытжаном Сагинтаевым неизвестная женщина, представившаяся подругой жительницы дома №77А по улице Манаса, заявила о ветхом состоянии домов в квадрате улиц Бухар Жырау–Жандосова–Ауэзова–Манаса и спросила о сроках их сноса.

5 января жители указанного квадрата улиц провели собрание, на котором сообщили, что задавшую вопрос женщину никто не знает, и никто не просил ее выступать от их имени. Кроме того, стало известно, что в течение нескольких месяцев жильцов дома №59 по улице Бухар Жырау компания «Диал Строй» активно убеждает продать свои квартиры и съехать. На общем собрании жители высказались категорически против сноса их домов и строительства на их месте 17-этажных зданий.

6 января жильцы указанного квадрата встретились с местными чиновниками. На встрече аким Бостандыского района Алтай Рахимбетов предложил жителям, если они не согласны на снос, привести в порядок инженерные сети за свой счет.