Суд над Гульнарой Каримовой начался в Узбекистане

Алматы. 8 января. КазТАГ – Суд над дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой начался в Ташкенте, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

«Сегодня Ташкентским городским судом по уголовным делам начались судебные слушания по уголовному делу в отношении Каримовой Г. и других», — сообщили в Верховном суде Узбекистана в среду.

Напомним, что 6 января генеральная прокуратура Узбекистана окончила расследование уголовного дела в отношении Каримовой и других лиц.

В августе 2015 года Каримова была приговорена к пяти годам ограничения свободы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. Узбекистан инициировал арест активов Каримовой в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более $1,5 млрд. С марта 2019 года дочь первого президента Узбекистана отбывала наказание в женской колонии №21 в Зангиатинском районе Ташкентской области.

В августе 2019 года генпрокуратура сообщила о возбуждении новых уголовных дел против Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах.