Большинство погибших при авиакатастрофе под Тегераном оказались гражданами Канады и Ирана

Алматы. 8 января. КазТАГ – Большинство погибших при крушении Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) под Тегераном оказались гражданами Канады и Ирана, сообщает ряд украинских СМИ.

«На борту авиалайнера Boeing 737 авиакомпании МАУ, который утром 8 января разбился в Иране, находились 15 украинцев: 13 членов экипажа и двое пассажиров. Остальными пассажирами на борту самолета были иностранцы: граждане Ирана – 71, граждане Канады – 73, граждане Германии – четверо, граждане Великобритании – трое, граждане Швеции – восемь, граждане Афганистана – шестеро», — говорится в сообщении в среду.

Напомним, утром 8 января Boeing 737, принадлежавший «Международным авиалиниям Украины», потерпел крушение рядом с аэропортом Хомейни в Тегеране вскоре после взлета. Самолет направлялся в Киев. По предварительным данным, на борту авиалайнера находились порядка 170 человек. По информации министерства иностранных дел Украины, все находившиеся на борту самолета погибли. В МИД Казахстана сообщили, что казахстанцев среди погибших нет, позже данную информацию подтвердили и иранские власти. Вместе с тем, известно, что на сегодняшний день на консульском учете в Иране стоят 174 гражданина Казахстана.

По версии иранских властей, причиной крушения авиалайнера стал пожар в моторном отсеке. При этом, Тегеран отрицает версию о том, что крушение самолета вызвано попаданием ракеты.