Нефть подорожает выше $100 за баррель в случае блокировки Ираном Ормузского пролива

Алматы. 9 января. КазТАГ – Цена на нефть может подняться выше $100 за баррель в случае блокировки Ираном Ормузского пролива, сообщает CNBC.

«Цены на нефть подскочат, если Иран перейдет к полному перекрытию Ормузского пролива, считают аналитики. Повышенная геополитическая напряженность вызвала опасения по поводу усиления конфликта на Ближнем Востоке, при этом участники энергетического рынка все больше обеспокоены тем, что его последствия могут вскоре сорвать региональные поставки сырой нефти», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что, по мнению инвестиционного аналитика Tribeca Investment Partners Джеймса Эгинтона, если Иран полностью перекроет поставки нефти в Ормузском проливе, цены на нефть подскочат выше $100 за баррель.

По мнению главы отдела исследований сырьевых товаров и производных инструментов Bank of America Франсиско Бланша, перекрытие Ормузского пролива, скорее всего, подведет фьючерсы на нефть к трехзначным цифрам.

«В опубликованной аналитической записке Бланш заявил, что, хотя перспектива такого шага остается маловероятной, «учитывая опасения Ирана по поводу мощного военного ответа США», он может вызвать скачок цен на нефть в $20-40», — отмечается в публикации.

Аналогичной точки зрения придерживается нефтяной аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок.

«Хотя я считаю, что это маловероятно, значительный срыв поставок нефти через Ормузский пролив вполне может привести к новой эре трехзначных цен на нефть. Также стоит отметить, что любая попытка Ирана не допустить прохождения судов через пролив является для Вашингтона критической чертой. Таким образом, такое событие приведет к эскалации военного конфликта в регионе. Излишне говорить, что создает риск возникновения перебоев с поставками в других странах Ближнего Востока, что, в свою очередь, приведет к еще большему повышению цен на нефть», — сказал Бреннок.

Напомним, отношения между Тегераном и Вашингтоном резко обострились после того, как 3 января по приказу Трампа в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал Кассем Сулеймани. Официальный Тегеран пообещал отомстить за убийство второго по иерархии человека в Иране. Ситуация обрушила акции ряда арабских нефтяных компаний, в то время как цены на нефть начали стремительный рост.

Позднее несколько военных объектов США в Ираке были атакованы крылатыми и баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, комментируя ситуацию, заявил, что Тегеран «предпринял соразмерные меры в целях самообороны в соответствии со статьей 51 устава ООН», назвав трусливым нападение на своих граждан и высокопоставленных чиновников убийство генерала Кассема Сулеймани. Глава МИД Ирана заверил, что Тегеран не стремится к эскалации или войне, но подчеркнул, что Иран намерен защищаться от любой агрессии. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что все нормально, сейчас, по его словам, идет оценка жертв и повреждений. Он добавил, что на сегодняшний день у США самые мощные и хорошо оснащенные войска в мире, пообещав сделать в скором времени официальное заявление.

8 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне конфликта США и Ирана провел в Акорде совещание по ситуации на Ближнем Востоке.