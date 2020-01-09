Волнения Казахстана из-за Касема Сулеймани обоснованы 09.01.2020 11:00 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 284 0 Политолог Замир Каражанов о влиянии американо-иранской эскалации на Нур-Султан Похожие материалы: Мурат Нургужин покинул пост замглавы МЦРИАП Казахстана Токаев поздравил казахстанцев с Рождеством Только тот, кто пребывает вне реальной ситуации, может считать, что местное русское население представляет собой наибольшую угрозу для суверенитета Казахстана Численность населения Казахстана на 1 ноября составила 18,59 млн человек Назначен вице-министр образования и науки Казахстана