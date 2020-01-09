Т2,8 млрд пени списали физлицам в рамках налоговой амнистии в Казахстане

Нур-Султан. 9 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Т2,8 млрд пени списали физическим лицам в рамках налоговой амнистии в Казахстане, сообщил первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов.

«Что касается налоговой амнистии для физических лиц, которая стартовала с августа месяца текущего года, следует отметить, что в рамках налоговой амнистии нашим согражданам была предоставлена возможность уплаты суммы основного долга по налоговым обязательствам за прошлые годы, что позволит списать начисленные пени. По результатам проведенной работы 672 530 физических лица уплатили свою недоимку в размере Т14,6 млрд, которым списана пеня на сумму Т2,8 млрд», — сообщил Шолпанкулов в четверг в СЦК.

По словам спикера, это стало возможным благодаря проведенной «большой подготовительной работы для проведения налоговой амнистии физических лиц: произведена сверка базы данных с уполномоченными органами, а также инвентаризация лицевых счетов на предмет полноты и правильности начислений в целях актуализации лицевых счетов налогоплательщиков.

«По состоянию на 1 января 2019 года количество физических лиц, имевших налоговую задолженность, составляло порядка 1,4 млн человек, у которых числилась недоимка по основному долгу на сумму Т13,9 млрд и начисленные пени на Т6,3 млрд», — напомнил спикер.

Также первый замглавы минфина отметил, что в разрезе налогов наибольшая сумма недоимки физических лиц приходилась на налог на транспортные средства – Т10,1 млрд или 73% от общей суммы.

«По налогу на имущество сумма недоимки составляла Т1,6 млрд или 11,5 %, по индивидуальному подоходному налогу – Т1,2 млрд или 8,6% и по земельному налогу – Т617 млн или 4,3%», — добавил Шолпанкулов.