Алматы. 9 января. КазТАГ – Власти самопровозглашенной Абхазии заявили о попытке государственного переворота после захвата протестующими здания администрации президента Рауля Хаджимбы, сообщают российские СМИ.

«Расцениваем происходящее как попытку государственного переворота. Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле», — говорится в сообщении в четверг.

Ранее в Абхазии начались массовые протесты. Жители страны вышли с требованиями отставки Хаджимбы и проведения новых выборов. Сотни митингующих взяли штурмом администрацию президента в Сухуми, через некоторое время их выдворили из здания.

На фоне событий Хаджимба экстренно созвал заседание совета безопасности, после чего сделал заявление, в котором призвал жителей страны «сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации».

«Как гарантом Конституции, мною даны все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля. В этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства. Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения. Подобное развитие событий уже обговорили на совете безопасности», — сказано в заявлении Хаджимбы.

Напомним, в результате военного конфликта в 2008 году Абхазия и Южная Осетия при активной военной поддержке России объявили о своей независимости от Грузии, но подавляющее число стран, в том числе Казахстан, отказались признавать указанные регионы в качестве независимых государств. Августовская война 2008 года привела к резкому росту геополитической напряженности в регионе, а также выходу Грузии из СНГ.