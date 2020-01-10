Антикоррупционеры расследуют законность выдачи земельных участков вблизи аэропорта Алматы

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Нур-Султан. 10 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Антикоррупционная служба проводит расследование по факту выдачи земельных участков рядом с аэропортом Алматы, сообщил заместитель премьер-министра РК Роман Скляр.

«Что касается вопросов незаконной застройки за территорией аэропорта, анткоррупционной службой по Алматинской области проводится досудебное расследование по фактам незаконной выдачи земельных участков в Талгарском районе вблизи аэропорта города Алматы», — сообщил Скляр в пятницу в СЦК на брифинге по предварительным итогам работы правительственной комиссии по установлению причин крушения самолета авиакомпании «Бек Эйр» в Алматинской области.

Ранее стало известно, что основной версией причины крушения самолета Bek Air под Алматы названо обледенение.

Напомним, 27 декабря 2019 года в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы–Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Как уточнил вице-премьер Роман Скляр, самолет Bek Air дважды задел хвостовой частью взлетную полосу.

Уже найдены бортовые самописцы воздушного судна. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа.

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В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

Президент Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета.

По поручению главы государства создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром.

«Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — сказал Токаев.

К вечеру 27 декабря президент провел экстренное совещание и дал следующие поручения: обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета; принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО «Авиационная администрация Казахстана» квалифицированными специалистами; провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности. Также он поручил правительству совместно с акиматами Алматы и Алматинской области оказать материальную помощь семьям погибших в размере Т4 млн. Токаев уточнил, что родным погибших будет оказана всемерная психологическая и медицинская поддержка. Также будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим.

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Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена.

Министерством внутренних дел начато досудебное расследование по факту крушения пассажирского воздушного судна «Fokker-100» в районе поселка Гульдала Алматинской области по части 3 статьи 344 (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК. Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, возможные ошибки, допущенные при пилотировании, а также работа навигационных служб.

28 декабря известный казахстанский юрист Бакытжан Базарбек сообщил, что земельные участки площадью в 150 га в районе между селами Гульдала и Альмерек Талгарского района, где произошло крушение самолета, были землями сельскохозяйственного назначения и находились в частной собственности женщины по имени Б. Он уточнил, что земля близко расположена к взлетно-посадочной полосе (всего 300-400 м, на запретной 3 км. зоне), и на ней запрещается не только строительство жилых строений, но и в связи с орошаемостью – занятие некоторыми видами сельскохозяйственной деятельности, связанными с животноводством, так как это может привлекать птиц, которые могут оказаться помехой для самолетов. Юрист рассказал о многочисленных махинациях, в которых фигурируют и местные чиновники. В интервью агентству КазТАГ он сообщил, что на него после публикации постов о махинациях начало оказываться давление.

Как сообщало 30 декабря МИА КазТАГ, разбившийся близ Алматы самолет Fokker 100 эксплуатировали восемь авиакомпаний по всему миру – тайваньские Formosa Airlines и Mandarin Airlines, немецкие Contact Air и OLT Express Germany, афганские Kam Air и Safi Airways, африканская Air Djibouti и казахстанская Bek Air. 5 января МИА КазТАГ сообщило, что в различных крушениях Fokker 100 погибли более 200 человек, в ряде случаев причиной было обледенение.

5 января бывший глава Bek Air Нурлан Жумасултанов назвал авиакатастрофу под Алматы «роковым стечением обстоятельств», а неделей ранее – 30 декабря на пресс-конференции обвинил в авиакатастрофе дом, с которым столкнулся лайнер.

6 января в комитете гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития попросили не комментировать крушение самолета Bek Air до окончания расследования.

8 января власти Казахстана рекомендовали временно воздержаться от покупки билетов Bek Air.

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