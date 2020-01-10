Иран отвергает версию ракетной атаки по самолету МАУ

Алматы. 10 января. КазТАГ – Иран отвергает версию ракетной атаки по самолету «Международных авиалиний Украины» (МАУ), сообщается на сайте Организации гражданской авиации Ирана.

«Ракетная атака на украинский самолет научно невозможна и такие слухи не имеют смысла. (…) В то же время десятки иранских и иностранных самолетов летали над безопасным пространством Ирана», — сказал глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

Он добавил, что «в этом пространстве совершается много полетов».

По его словам, существует полная координация между всеми военными и гражданскими секторами в Иране.

Вместе с тем он сообщил о расшифровке информации из «черного ящика» украинского самолета с помощью стран-производителей, а также владельца воздушного судна. Абедзаде, отвергая предположения об отказе Ирана предоставлять «черные ящики», подчеркнул, что как Иран, так и Украина имеют возможность загружать эту информацию, отметив, что определение причин катастрофы остается одним из главных приоритетов расследования.

Как сообщалось 9 января, попадание иранской ракеты назвали в Пентагоне причиной крушения авиалайнера Boeing 737, принадлежавшего «Международным авиалиниям Украины».

«Предполагается, что самолет был поражен созданной в России ракетно-воздушной системой Tor-M1. Инцидент, вероятно, был случайным. После ракетного обстрела, совершенного Ираном, противовоздушная оборона, скорее всего, была активна», — сообщили Newsweek три высокопоставленных источника в Пентагоне, которым, как отмечается, было запрещено официально комментировать авиакатастрофу под Тегераном.

Напомним, утром 8 января Boeing 737, принадлежавший «Международным авиалиниям Украины», потерпел крушение рядом с аэропортом Хомейни в Тегеране вскоре после взлета. Самолет направлялся в Киев. По данным МВД Украины, на борту авиалайнера находились 180 человек. Все погибли. Большинство погибших оказались гражданами Канады и Ирана. В МИД Казахстана сообщили, что казахстанцев среди погибших нет, позже данную информацию подтвердили и иранские власти. Вместе с тем, известно, что на сегодняшний день на консульском учете в Иране стоят 174 гражданина Казахстана.

По версии иранских властей, причиной крушения авиалайнера стал пожар в моторном отсеке. При этом, Тегеран отрицает версию о том, что крушение самолета вызвано попаданием ракеты.

В этот же день две казахстанские авиакомпании – Air Astana и SCAT отказались от полетов над воздушным пространством Ирака и Ирана.

Позднее в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК сообщили, что «казахстанским авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полетов над воздушным пространством Ирана». В ведомстве заверили, что «казахстанские авиакомпании, в связи со сложившейся ситуацией, прорабатывают вопрос выполнения указанных полетов через альтернативные воздушные трассы в облет воздушного пространства Ирана по согласованию с навигационными службами соответствующих стран».

Отношения между Тегераном и Вашингтоном резко обострились после того, как 3 января по приказу Трампа в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал Кассем Сулеймани. Официальный Тегеран пообещал отомстить за убийство второго по иерархии человека в Иране. Ситуация обрушила акции ряда арабских нефтяных компаний, в то время как цены на нефть начали стремительный рост.

Позднее несколько военных объектов США в Ираке были атакованы крылатыми и баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, комментируя ситуацию, заявил, что Тегеран «предпринял соразмерные меры в целях самообороны в соответствии со статьей 51 устава ООН», назвав трусливым нападение на своих граждан и высокопоставленных чиновников убийство генерала Кассема Сулеймани. Глава МИД Ирана заверил, что Тегеран не стремится к эскалации или войне, но подчеркнул, что Иран намерен защищаться от любой агрессии. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что все нормально, сейчас, по его словам, идет оценка жертв и повреждений. Он добавил, что на сегодняшний день у США самые мощные и хорошо оснащенные войска в мире, пообещав сделать в скором времени официальное заявление.

8 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне конфликта США и Ирана провел в Акорде совещание по ситуации на Ближнем Востоке.