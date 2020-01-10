Ряд рейсов в четыре города РК открывает белорусская авиакомпания

Нур-Султан. 10 января. КазТАГ — Ряд рейсов в четыре города Казахстана – Актау, Караганды, Павлодар и Костанай – открывает белорусская авиакомпания «Белавиа», сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«Согласно достигнутым договоренностям между комитетом (гражданской авиации МИИР РК – КазТАГ) и авиационными властями Республики Беларусь в декабре 2019 года на очередной ежегодной конференции Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по проведению переговоров о воздушных сообщениях (ICAN 2019) в Акабе (Иордания), авиакомпания «Белавиа» открывает ряд рейсов в города Казахстана», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

В ведомстве отметили, что «авиакомпанией начата продажа авиабилетов на рейсы Минск – Актау, Минск – Караганды, Минск – Павлодар и Минск – Костанай, которые будут выполняться в летний период 2020 года».

«На данный момент авиакомпания «Белавиа» выполняет круглогодичные рейсы в Нур-Султан и Алматы. Также с июля текущего года рейсы по направлению Минск – Алматы станут ежедневными», — резюмируется в сообщении.