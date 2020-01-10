Нур-Султан. 10 января. КазТАГ — Порядка 200 грузовиков скопилось на казахстанско-кыргызской границе, сообщает пресс-служба комитета транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«Касательно скопления грузовых автотранспортных средств на казахстанско-кыргызской границе пункта пропуска «Ак-Тилек автодорожный» (казахстанская сторона – пункт пропуска «Карасу»). По последним данным, на казахстанско-кыргызской границе перед пунктом пропуска «Ак-Тилек автодорожный» образовалось скопление грузового транспорта количеством порядка 200 автомашин, преимущественно перевозящие товары народного потребления (ТНП) из Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении в пятницу.

Сам же пункт пропуска, как заверили в ведомстве, «работает без заторов, скоропортящийся груз и другие осуществляют перевозки без задержек».

«Как уже было сказано, акцент проверок направлен на ТНП, сопроводительные документы которых проверяют сотрудники государственных доходов Республики Казахстан с начала 2020 года», — резюмируется в сообщении.