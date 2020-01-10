Китай допустит частные и иностранные компании к разведке и добыче нефти и газа – СМИ

Алматы. 10 января. КазТАГ — Китай допустит частные и иностранные компании к разведке и добыче нефти и газа, сообщает информационный портал Caixin.

«Китай предоставит частным и иностранным компаниям доступ к разведке и добыче нефти и газа в стране – долгожданный шаг к открытию огромного энергетического сектора, контролируемого государством», — говорится в сообщении.

По словам вице-министра природных ресурсов Китая Яо Хуацзюнь, начиная с 1 мая, всем компаниям, зарегистрированным в Китае с собственным капиталом в 300 миллионов юаней ($43 млн), независимо от того, финансируются ли они из внутренних источников или из-за рубежа, будет разрешено подавать заявки на получение лицензий на разведку и добычу нефти и газа.

Он считает, что новая политика положит конец строгому контролю над сектором со стороны нескольких государственных гигантов.

По данным информационного портала, в настоящее время права на разведку и добычу нефти и газа в Китае в основном контролируются тремя государственными предприятиями – Китайской национальной нефтяной компанией (CNPC), Китайской нефтехимической корпорацией (Sinopec) и Китайской национальной оффшорной нефтяной корпорацией (CNOOC) – и поддерживаемой правительством Шэньси Yanchang Petroleum Group. Международные компании могут зайти в отрасль только через совместные предприятия или партнерство с государственными предприятиями.

По словам Яо, это расширит геологоразведочный потенциал страны для обеспечения ее энергетической безопасности.

Как сообщается, в 2019 году Китай добыл 191 млн тонн нефти и 173 млрд кубометров природного газа. Ежегодные инвестиции в разведку и добычу полезных ископаемых составили 332 млрд юаней ($47,8 млрд). Власти Китая призвали приложить усилия для расширения добычи нефти и газа, чтобы укрепить энергетическую безопасность страны и поддержать национальную кампанию по отказу от угля. Китай полагается на импорт почти 70% сырой нефти и половину своего потребления природного газа.

По информации издания, единые права на разведку и добычу облегчат инвесторам ведение бизнеса и укрепят их доверие, однако, чтобы полностью снять ограничения на добывающую нефтегазовую отрасль, Китаю необходимо будет скорректировать существующие правила и принять политические меры, касающиеся проведения торгов, передачи и продажи прав на разведку и добычу, а также управления информацией о разведке и эксплуатации служб на месторождениях для привлечения частных и иностранных компаний.