Украинский политолог о конфликте США и Ирана: Трамп просто хочет остаться на второй срок

Алматы. 10 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Президент США Дональд Трамп, обостряя конфликт с Ираном, просто хочет остаться на второй срок и показать силу Америки, считает украинский политолог Владимир Воля.

«Президент Трамп предпринял свои действия исключительно для того, чтобы получить дополнительную поддержку избирателей в США, продемонстрировав силу Америки в отношении Ирана», — прокомментировал Воля для МИА КазТАГ обострившуюся ситуацию между Ираном и США.

Эксперт полагает, что «чисто гипотетически региональный военный конфликт и последняя эскалация в отношениях между США и Ираном могли бы стать прологом к новой мировой войне».

«И в ХХ веке вероятность такого перерастания была бы высокой. Вместе с тем, в XXI веке глобализация экономических процессов достигла такого качества, что все государства мира, национальные экономики оказались в высокой степени взаимозависимыми. Именно поэтому стало очевидным, что ни одна из западных держав не поддержала руководство США в конфронтации с Ираном, и никто открыто не поддержал руководство Ирана в конфронтации с США. А так как взаимосвязанность в мире будет нарастать, то новая мировая война может случиться вследствие гипотетической потери контроля над ситуацией многими влиятельными державами мира одновременно», — спрогнозировал собеседник агентства.

Между тем, полагает спикер, в случае масштабной военной операции западных держав и их союзников против Ирана может возникнуть два типа последствий.

«Мягкий» вариант состоит в том, что вследствие ударов иранская власть устоит, государство не будет дестабилизировано. «Жесткий» вариант – это дестабилизация в Иране, при которой власть теряет контроль над страной, происходит революция, фрагментация государства, начинается внутреннее вооруженное противостояние по региональному, этническому, идеологическому, религиозному признакам», — отметил Воля.

По мнению эксперта, при «мягком» варианте Средней Азии может угрожать временное «неудобство» из-за событий в Иране.

«Плюс возможны акции групп радикалов против западных посольств, представительств в Средней Азии. При жестком варианте осложнения будут более продолжительными и к угрозам антизападных акций добавится поток беженцев, неуправляемая миграция», — предположил собеседник.

Политолог уверен, что Казахстан может предложить свои услуги посредника в конфликте.

«Но в кризисе между США и Ираном в качестве посредников уже задействованы некоторые европейские страны, Евросоюз, Китай, Россия, Турция. Надо отдавать себе отчет в том, что Иран в своем нынешнем виде не готов к массированному удару по своей территории со стороны западных держав и их союзников. Это может привести к падению нынешней власти со всеми сопутствующими печальными последствиями», — заключил Воля.

Напомним, отношения между Тегераном и Вашингтоном резко обострились после того, как 3 января по приказу Трампа в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал Кассем Сулеймани. Официальный Тегеран пообещал отомстить за убийство второго по иерархии человека в Иране. Ситуация обрушила акции ряда арабских нефтяных компаний, в то время как цены на нефть начали стремительный рост.

Позднее несколько военных объектов США в Ираке были атакованы крылатыми и баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, комментируя ситуацию, заявил, что Тегеран «предпринял соразмерные меры в целях самообороны в соответствии со статьей 51 устава ООН», назвав трусливым нападение на своих граждан и высокопоставленных чиновников убийство генерала Кассема Сулеймани. Глава МИД Ирана заверил, что Тегеран не стремится к эскалации или войне, но подчеркнул, что Иран намерен защищаться от любой агрессии. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что все нормально, сейчас, по его словам, идет оценка жертв и повреждений. Он добавил, что на сегодняшний день у США самые мощные и хорошо оснащенные войска в мире, пообещав сделать в скором времени официальное заявление.

8 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне конфликта США и Ирана провел в Акорде совещание по ситуации на Ближнем Востоке. По итогам совещания президент поручил обеспечить безопасность казахстанских загранучреждений и их персонала на Ближнем Востоке, принять меры по обеспечению безопасности зарубежных дипломатических представительств, офисов иностранных компаний в Казахстане, усилить работу с целью получения и анализа информации, имеющей практическое значение для национальных интересов нашего государства.